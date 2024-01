Exposition de peinture Claudine Loquen Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, samedi 16 mars 2024.

Exposition de peinture Claudine Loquen Du 16 mars au 20 avril, le service culturel vous propose de découvrir l’exposition « Art singulier – Art naïf » de Claudine Loquen. 16 mars – 26 avril Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf Exposition en mairie, aux horaires d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-26T08:30:00+02:00 – 2024-04-26T12:30:00+02:00

L’artiste peintre a choisi de mettre en valeur six femmes de l’agglomération, connues ou moins connues. Les portraits seront accompagnés du résultat de ses recherches historiques et littéraires.

Les dates à retenir :

Du 16 mars au 20 avril : Exposition en mairie, aux horaires d’ouverture.

Samedi 16 mars : Vernissage d’exposition. En Mairie.

Les samedis 23 et 30 mars : Déambulations littéraires. Rendez-vous en Mairie à 10h.

Claudine Loquen est une artiste peintre, sculptrice et illustratrice normande. Plus d’ une centaine d’expositions l’ont faite connaître, en France et à l’étranger. Ses oeuvres figurent dans les collections privées et publiques de musées français ou internationaux : Musée d’art naïf de Magog (Canada), Musée d’art spontané de Bruxelles, Musée Daubigny à Auvers-sur-Oise. En 2014, Colombe Anouilh, lui décerne le prix Jean Anouilh pour son oeuvre sur toile, Jeunes filles aux loups. En 2021, elle est lauréate du prix Art naïf au Salon d’Automne de Paris. L’artiste rend hommage, à travers ses toiles et ses illustrations, aux destins de femmes et puise son inspiration dans l’histoire, la littérature, la poésie et les contes de fées. Son travail est représenté en permanence à la Galerie Rollin, à Rouen, de 2018 à 2023. Depuis 2021, elle est responsable du groupe Art naïf au Salon d’Automne, à Paris. Elle vit sur la Côte d’Albâtre, près de Fécamp.

Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie