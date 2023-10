Forêt et incendies en sud Gironde Mairie de Saint-Aubin de Médoc Saint-Aubin de Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Aubin de Médoc Forêt et incendies en sud Gironde Mairie de Saint-Aubin de Médoc Saint-Aubin de Médoc, 13 octobre 2023, Saint-Aubin de Médoc. Forêt et incendies en sud Gironde 13 – 20 octobre Mairie de Saint-Aubin de Médoc Entrée libre Cette exposition réunit le travail des photographes du SDIS de la Gironde et de l’artiste-photographe Stéphane Scotto, retraçant l’évolution du massif forestier du Sud Gironde avant, pendant et après les incendies dévastateurs de l’été 2022.

