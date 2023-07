Visite du village de Saint Andéol le Château Mairie de Saint Andéol le Château Saint-Andéol-le-Château Catégories d’Évènement: Rhône

Visite du village de Saint Andéol le Château

Dimanche 17 septembre, 14h00
Mairie de Saint Andéol le Château

Visite de la mairie (ancienne maison bougeoise du XIX ème) et de son immense parc ainsi que du village (Une partie date du Moyen-Age).

Mairie de Saint Andéol le Château
54 rue Centrale – Saint Andéol- 69700 Beauvallon
Saint-Andéol-le-Château
69700 Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes
0660975548

Visite de la mairie et du parc Souchon – Ancienne propriété bourgeoise de la famille Souchon Neuvesel à l'origine de BSN.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

