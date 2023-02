Qui suis-je ?

Je suis Anne-Marie Hautbois, et j’exerce le métier de modiste. Je crée des chapeaux sur mesure, casquettes et autres accessoires de mode sous la marque “Tour de Mode”, pour la ville, la cérémonie et évènements à thème.

Les JEMA au cœur de mon village

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont l’occasion d’accueillir le public autour de notre activité, et d’ouvrir les portes de nos ateliers.

C’est au cœur de mon village, dans les locaux de la mairie de Ruillé-Froid-Fonds, dans le département de la Mayenne, que j’installerai mon atelier pour vous recevoir le samedi 1er et le dimanche 2 avril, de 10h à 18h.

Laissez-vous inspirer par le thème des JEMA 2023 :« Sublimer le quotidien» … en un tour de main !

Un programme « sur-mesure ! »

Pour découvrir comment un métier d’art peut sublimer le quotidien, je vous propose une rencontre ludique et pédagogique pour initier petits et grands au savoir-faire du métier de modiste.

– Présentation de mon matériel, mes outils, mes matières premières et fournitures

– Démonstrations des étapes de fabrication d’un chapeau

– Ateliers d’initiation et de création

→ Création de bijoux de tête fantaisie – enfants (sous réserve d’encadrement suffisant)

→ Création de chapeaux en papier recyclé – adultes (en fonction des effectifs)

– Accessoires et décor pour un « Photobooth » sur le thème des chapeaux

– Sensibilisation à l’« art de la récup’ » : que faire des chutes de feutres ou de tissu ?

– Les astuces de modiste : mesurer son tour de tête, créer un carnet de tendance…)

Ce programme s’étoffera d’ici à l’événement, je vous invite à me suivre sur mes réseaux Facebook , Instagram, et à consulter le blog de mon site internet pour consulter le programme et prendre rendez-vous si besoin.

Au plaisir de nous rencontrer à cette belle occasion !



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Anne-Marie Hautbois, modiste et styliste dans son atelier sous la marque Tour de Mode