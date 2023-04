Le bus de la fabrique à entreprendre Mairie de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le bus de la fabrique à entreprendre Mairie de Roubaix, 9 mai 2023, Roubaix. Le bus de la fabrique à entreprendre Mardi 9 mai, 14h00 Mairie de Roubaix entrée libre : Le Bus de la Fabrique à Entreprendre, est un dispositif financé par la MEL et mis en œuvre par BGE, un des spécialistes de l’accompagnement à la création d’entreprise.

• Il a pour but de sillonner, deux fois par an, les lieux situés dans le quartiers prioritaires de la MEL pour aller à la rencontre des habitants qui se posent des questions sur leur idée ou projet de création d’entreprise. La prochaine tournée a lieu du 9 au 12 mai.

• les différentes adresses : cf. ci-dessous. Mons-en-Baroeul, Roubaix, Tourcoing, Hem, Lille, Lambersart, Wattignies. Mairie de Roubaix 17 grand place Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T14:00:00+02:00 – 2023-05-09T17:00:00+02:00

2023-05-09T14:00:00+02:00 – 2023-05-09T17:00:00+02:00 formation entreprenariat

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Mairie de Roubaix Adresse 17 grand place Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Mairie de Roubaix Roubaix

Mairie de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Le bus de la fabrique à entreprendre Mairie de Roubaix 2023-05-09 was last modified: by Le bus de la fabrique à entreprendre Mairie de Roubaix Mairie de Roubaix 9 mai 2023 mairie de Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord