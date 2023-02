Inauguration de l’exposition “femmes dans la cité, femmes engagées” Mairie de Roubaix, 8 mars 2023, Roubaix.

exposition portant sur le combat des femmes et l’évolution de leurs droits

Mairie de Roubaix 17 grand place Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Cinq thématiques liées aux combats des femmes ont ainsi été pensées afin de rendre compte des histoires complexes et des réalités d’aujourd’hui :

– Citoyenneté et militantisme ;

– Éducation et pratiques sportives ;

– Emploi et syndicalisme ;

– Corps, santé et sexualités

– Créativité et Visibilité dans l’espace public.



