Journée à Gruissan Mairie de roques Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roques Journée à Gruissan Mairie de roques Roques, 26 juillet 2023, Roques. Journée à Gruissan Mercredi 26 juillet, 09h00 Mairie de roques Participation demandée- Sur inscriptioin [SORTIE à GRUISSAN] Mercredi 26 juillet Organisée par la Maison pour Tous, venez profiter d’une journée à la mer, dans la convivialité et la bonne humeur.

Sortie tout public à la journée en bus Nombre de places limitées

Participation : Roquois : 3€/adulte ; 1,50€/enfant – Non roquois : 5€/adulte ; 2,50€/enfant –

Moins de 3 ans : gratuit Infos et réservation :

Cécile Martin, Référente Maison pour Tous

06 08 85 82 16

maisonpourtous@mairie-roques.fr Mairie de roques place jean jaures roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « maisonpourtous@mairie-roques.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonpourtous@mairie-roques.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T09:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

2023-07-26T09:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Mairie de roques Adresse place jean jaures roques Ville Roques Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mairie de roques Roques

Mairie de roques Roques Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roques/