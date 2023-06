« Roques & Mob » Mairie de roques Roques Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roques « Roques & Mob » Mairie de roques Roques, 10 juin 2023, Roques. « Roques & Mob » Samedi 10 juin, 14h00 Mairie de roques Entrée gratuite Au programme : Exposition motos mobylettes scooters de 1950 à 1980

Podium photo

Baptême de conduite mobylette

Défilé mobylettes

Rassemblement

Buvette et restauration

Concert rock et animation Mairie de roques place jean jaures roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

