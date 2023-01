STAGE DE QI GONG Mairie de roques Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roques

STAGE DE QI GONG Mairie de roques, 29 janvier 2023, Roques. STAGE DE QI GONG Dimanche 29 janvier, 09h00 Mairie de roques

« MARCHES WUDANG » Mairie de roques place jean jaures roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:taichi.roques@gmail.com »}, {« link »: « http://www.taichiroques.fr »}] STAGE DE QI GONG « MARCHES WUDANG » Dimanche 29 janvier

9h00 à 12h00

ROQUES

Salle de danse (à côté des tennis extérieurs) Apprentissage de plusieurs marches issues des «Treize principes fondamentaux » simples à mémoriser et à pratiquer chez soi au quotidien.

Celles-ci permettent d’améliorer la coordination entre les différentes parties du corps et confortent grandement :

ANCRAGE

EQUILIBRE

FLUIDITE Ouvert à tout adulte pratiquant ou non le Qi Gong

Adhérent 15 €, Non-adhérent 30 € (autres tarifs pour couple)

Merci de vous inscrire au préalable

Association Roquoise de Tai Chi Chuan

taichi.roques@gmail.com

05 61 72 35 99 auprès d’Anne-Marie

www.taichiroques.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T09:00:00+01:00

2023-01-29T12:00:00+01:00

