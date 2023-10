Cet évènement est passé Le Mumo 2 à Roncq Mairie de Roncq Roncq Catégories d’Évènement: Nord

Roncq Le Mumo 2 à Roncq Mairie de Roncq Roncq, 5 juin 2019, Roncq. Le Mumo 2 à Roncq Mercredi 5 juin 2019, 11h00, 15h30 Mairie de Roncq Entrée libre Initié en 2011, le MuMo est un musée mobile gratuit d’art contemporain destiné à aller à la rencontre des enfants sur leurs lieux de vie. Ainsi, dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, le Mumo 2 sera présent à Roncq le 5 juin et accessible aux familles de 11h à 13h et de 15h30 à 17h30. Mairie de Roncq 18 rue du docteur Galissot à Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

