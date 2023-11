Fresque du climat à Ronchin Mairie de Ronchin Ronchin, 21 novembre 2023, Ronchin.

Fresque du climat à Ronchin Mardi 21 novembre, 18h00 Mairie de Ronchin

Face à l’urgence climatique, l’objectif de notre association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun.e puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux expert.es de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

Mairie de Ronchin 650 Avenue Jean Jaurès, Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/a9e384fa-32ec-4416-ba6f-12f74412428a/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

Fresque du climat Ronchin