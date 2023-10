DEFILE ARMISTICE RICHEMONT MAIRIE DE RICHEMONT Richemont Catégorie d’Évènement: RICHEMONT DEFILE ARMISTICE RICHEMONT MAIRIE DE RICHEMONT Richemont, 8 mai 2024, Richemont. DEFILE ARMISTICE RICHEMONT Mercredi 8 mai 2024, 16h00 MAIRIE DE RICHEMONT DEFILE ARMISTICE RICHEMONT MAIRIE DE RICHEMONT Place de L’Eglise , 57270 Richemont Richemont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-08T16:00:00+02:00 – 2024-05-08T17:00:00+02:00

2024-05-08T16:00:00+02:00 – 2024-05-08T17:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: RICHEMONT Autres Lieu MAIRIE DE RICHEMONT Adresse Place de L'Eglise , 57270 Richemont Ville Richemont Lieu Ville MAIRIE DE RICHEMONT Richemont latitude longitude 49.279327;6.166509

MAIRIE DE RICHEMONT Richemont https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richemont/