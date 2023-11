Lutte contre les violences intrafamiliales Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Lutte contre les violences intrafamiliales Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne, 22 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Lutte contre les violences intrafamiliales Mercredi 22 novembre, 18h30 Mairie de Ramonville, salle du conseil Mercredi 22 novembre à 18h30 à la mairie de Ramonville (pl. Charles-de-Gaulle). Réunion d’information avec les interventions : Major Fages des Maisons de protection des familles,

Françoise Passuello, directrice de l’association France Victimes 31. En partenariat avec la Gendarmerie nationale, le Sicoval et la Police municipale. Mairie de Ramonville, salle du conseil Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 75 21 21 https://www.ramonville.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

