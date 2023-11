Réunion publique Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne, 16 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Jeudi 16 novembre · 18h30 · Salle du conseil, mairie.

Animée par la Police municipale et la Gendarmerie Nationale.

Échangez et partagez avec les intervenants sur la prévention des cambriolages et des escroqueries.

Ouvert à tout·tes.

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

