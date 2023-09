Formation sur l’énergie et le numérique Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Formation sur l’énergie et le numérique Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne, 14 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Formation sur l’énergie et le numérique Mardi 14 novembre, 20h00 Mairie de Ramonville, salle du conseil AGIR FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX Le groupe citoyen pour le climat propose aux Ramonvillois·es une formation sur la transition écologique pour les encourager à l’action sociale. Mardi 14 novembre de 20h à 22h en salle du conseil municipal, sur l’énergie et le numérique. Animée par des spécialistes, la formation a pour objectif de construire une culture commune sur les pratiques à adopter, en évitant les « fausses bonnes solutions » et de donner les leviers pour agir individuellement ou collectivement pour le climat. Mairie de Ramonville, salle du conseil Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 75 21 21 https://www.ramonville.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00 formation énergie Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Mairie de Ramonville, salle du conseil Adresse Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne latitude longitude 43.546307;1.475342

Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/