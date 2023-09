Accueil des nouveaux et nouvelles arrivant·es Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Accueil des nouveaux et nouvelles arrivant·es Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne, 10 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Accueil des nouveaux et nouvelles arrivant·es Mardi 10 octobre, 18h30 Mairie de Ramonville, salle du conseil Nouveaux et nouvelles arrivant·es, vous êtes invité·s mardi 10 octobre de 18h30 à 20h30 à la mairie pour une présentation de la commune. Au programme : accueil collectif et mot de bienvenue de M. le Maire ;

apéritif convivial ;

stands d’informations sur les actions et services proposés par la mairie. Des animateurs seront présents durant la matinée pour s’occuper des enfants (à partir de 3 ans) afin que les parents participent au rendez-vous de bienvenue. Activités sur inscription au 05 61 00 31 42. En cas de besoin de traduction LSF, merci d’en faire la demande a minima 15 jours avant, à communication@mairie-ramonville.fr. Service sous réserve d’un prestataire disponible. Mairie de Ramonville, salle du conseil Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 75 21 21 https://www.ramonville.fr/ [{« link »: « mailto:communication@mairie-ramonville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T20:30:00+02:00

