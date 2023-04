Concertation citoyenne Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Concertation citoyenne Mairie de Ramonville, salle du conseil, 16 mai 2023, Ramonville-Saint-Agne. Concertation citoyenne Mardi 16 mai, 19h00 Mairie de Ramonville, salle du conseil Sur inscription Mardi 16 mai 2023 · salle du conseil municipal 19h : repas partagé

repas partagé 20h : concertation pour plan d’actions Ramonville et l’association Sensactifs vous invitent à participer à une soirée pour imaginer un plan d’actions …

Objectif ?! Redonner à toutes et tous le pouvoir d’agir sur sa santé et son environnement.

Thématiques ?! Santé, alimentation, qualité de l’air, sport, biodiversité, perturbateurs endocriniens, zéro déchet, bien-être, etc. Inscription par mail à pauline.fabre@mairie-ramonville.fr ou sarah.sensactifs@gmail.com Mairie de Ramonville, salle du conseil Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 75 21 21 https://www.ramonville.fr/ [{« link »: « mailto:pauline.fabre@mairie-ramonville.fr »}, {« link »: « mailto:sarah.sensactifs@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T19:00:00+02:00 – 2023-05-16T21:00:00+02:00

2023-05-16T19:00:00+02:00 – 2023-05-16T21:00:00+02:00 concertation citoyenne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Mairie de Ramonville, salle du conseil Adresse Place Charles-de-Gaulle 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne

Mairie de Ramonville, salle du conseil Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Concertation citoyenne Mairie de Ramonville, salle du conseil 2023-05-16 was last modified: by Concertation citoyenne Mairie de Ramonville, salle du conseil Mairie de Ramonville, salle du conseil 16 mai 2023 Mairie de Ramonville RAMONVILLE-SAINT-AGNE salle du conseil Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne