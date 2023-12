Cet évènement est passé Cher père noël Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Cher père noël Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille, 2 décembre 2023 07:30, Lille. Cher père noël 2 – 21 décembre Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Viens déposer ta lettre dans la boite aux lettres du pere noel… Du 3 au 19 décembre au pole de ressources paroles d’habiatants qui se trouve au 29 rue eugéne jacket BAT H RDC Du 10 au 16 décembre au centre social Albert jaquard qui se trouve a 113 rue saint Gabriel Du 17 au 22 décembre à la mairie de quartier de saint Maurice Pellevoisin qui se trouve au 74 rue saint Gabriel Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03.28.36.22.50 http://www.lille.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dabe328f-2a18-466e-93c8-9a71a2a2b11f;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dabe328f-2a18-466e-93c8-9a71a2a2b11f Salle polyvalente Ligne 2 du métro arrêt Saint Maurice Pellevoisin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T08:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-21T08:30:00+01:00 – 2023-12-21T17:30:00+01:00 Détails Heure : 07:30 Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Adresse 74 rue Saint Gabriel Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Latitude 50.641113 Longitude 3.087229 latitude longitude 50.641113;3.087229

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/