Nord Les restos du coeur Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille, 6 novembre 2023, Lille. Les restos du coeur 6 – 16 novembre Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin libre Les restos du coeur de Saint Maurice Pellevoisin vous propose de vous inscrire pour la campagne d’hiver 2023/2024 aux dates suivantes:

Le lundi 06 novembre de 9h30 à 11h45

Le jeudi 09 novembre de 9h15 à 11h45

Le lundi 13 novembre de 9h15 à 11h45

Le jeudi 16 novembre de 9h15 à 11h45

Elle aura lieu dans la salle polyvalente de la mairie de quartier de Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel 59800 Lille. Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03.28.36.22.50 http://www.lille.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dabe328f-2a18-466e-93c8-9a71a2a2b11f;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dabe328f-2a18-466e-93c8-9a71a2a2b11f Salle polyvalente Ligne 2 du métro arrêt Saint Maurice Pellevoisin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T09:30:00+01:00 – 2023-11-06T11:45:00+01:00

