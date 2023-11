Questionnaire santé Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille, 6 novembre 2023, Lille.

Questionnaire santé 6 novembre – 9 décembre Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin gratuit

Présentation

Dans le cadre du plan local de promotion santé de la ville, le service santé, la mairie de quartier et l’ensemble des partenaires du quartier souhaitent mieux connaitre les besoins et attentes des habitants en matière de santé et d’offre de soins du quartier de SAINT MAURICE PELLEVOISIN.

Pour cela, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire anonyme qui nous permettra d’identifier les besoins prioritaires des habitants.

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03.28.36.22.50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T08:00:00+01:00 – 2023-11-06T18:00:00+01:00

2023-12-09T08:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00