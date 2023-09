Semaine Bleue Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin Lille, 2 octobre 2023, Lille.

Semaine Bleue 2 – 6 octobre Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin sur inscription

Dans le cadre de la semaine Bleue, la mairie de quartier de Saint Maurice Pellevoisin propose:

-02/10: gouter oriental et démonstration de danse orientale à l’Ehpad Saint Gabriel

-03/10: gouter oriental et démonstration de danse orientale à l’Ehpad Arche

-05/10: gouter Indien et démonstration de danse Indienne à l’Ehpad Saint Buissonnets

-06/10: gouter Indien et démonstration de danse Indienne à l’Ehpad Accueil

Mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin 74 rue Saint Gabriel Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03.28.36.22.50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T15:00:00+02:00 – 2023-10-02T16:30:00+02:00

2023-10-06T15:00:00+02:00 – 2023-10-06T16:30:00+02:00