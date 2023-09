Le Nouveau Roubaix, un manifeste hygiéniste Mairie de quartier Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Le Nouveau Roubaix, un manifeste hygiéniste Mairie de quartier Roubaix, 8 octobre 2023, Roubaix. Le Nouveau Roubaix, un manifeste hygiéniste Dimanche 8 octobre, 10h30 Mairie de quartier 8€/6,50€/ gratuit Après-guerre, face à une forte demande de logements, se construit le quartier du Nouveau Roubaix, dans le cadre d’un plan d’urbanisme éclairé par le courant hygiéniste.

Parcourez ce quartier à pied pour comprendre les conditions de vie des ouvriers à l’époque et en apprécier l’homogénéité architecturale d’inspiration Art Déco. Mairie de quartier 188 boulevard de Fourmies Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-nouveau-roubaix-un-manifeste-hygieniste-viste-guidee »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

