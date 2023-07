Balade de l’été: Rieulay Mairie de Quartier Lille Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Balade de l’été: Rieulay Mairie de Quartier Lille Moulins Lille, 20 juillet 2023, Lille. Balade de l’été: Rieulay Jeudi 20 juillet, 08h00 Mairie de Quartier Lille Moulins 2€ sur inscription Dans le cadre des balades de l’été proposées par la mairie de quartier de Lille Moulins, une journée à la base de loisirs des Argales à Rieulay près de Marchiennes est proposée aux habitants du quartier de Lille Moulins.

Au programme, baignade, balade, canoé et visite de la chevrerie implantée sur le terril, montagne artificielle qui témoigne du passé minier de la région.

Inscriptions auprès de la Mairie de Quartier de Lille Moulins Mairie de Quartier Lille Moulins 215 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « moulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328550920 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:30:00+02:00

