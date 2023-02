Sandraline et Léana Mairie de quartier Lardenne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sandraline et Léana Mairie de quartier Lardenne, 13 mai 2023, Toulouse. Sandraline et Léana Samedi 13 mai, 18h30 Mairie de quartier Lardenne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Apéro-concert / Live4U Mairie de quartier Lardenne 2 Place Jacques Sauvegrain, 31100 Toulouse, France Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Pour y aller : Bus ligne 65, arrêt Lardenne

Sandraline et Léana sont deux chanteuses aux univers différents dont les voix envoûtantes s'accordent et s'unissent parfaitement pour ce duo inédit, spécialement créé pour ce concert. Un délicieux cocktail, à déguster à l'ombre du kiosque de Lardenne, qui vous fera voyager à travers de nombreux styles : jazz, soul, pop, funk…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 © Droits réservés

