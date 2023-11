Noël à Lalande Mairie de quartier Lalande Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Noël à Lalande Samedi 16 décembre, 10h00 Mairie de quartier Lalande Entrée libre dans la limite des places disponibles / Spectacle de 10h à 3€

Au programme :

Théâtre d’objets & chansons

10h | Spectacle Croqu’Noël – Association Amapola

C’est l’histoire de deux cuisinières plus que farfelues qui patouillent, renversent, tambouillent dans leur cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du Croqu’Noël. Le seul, l’unique Croqu’Noël, doit être parfait, car il possède des vertus magiques qui transforment l’ordinaire en extraordinaire. Un spectacle musical et interactif qui alterne rebondissements comiques et instants magiques.

Dès 6 mois, 30 min, 3€

Billetterie sur place ou sur centresculturels.toulouse.fr

Expériences scientifiques en continu

10h30-16h | Les petits débrouillards

Atelier n°1 : Le son, comment ça marche ?

Partir à la découverte du son ! La fonctionnement du son, la fabrication et la personnalisation d‘instruments de musique à vent, cordes et percussion ) avec des objets de récupération.

Atelier n°2 : Les flocons, d’où ça vient ?

Que se passe-t-il dans le ciel ? Création d’un nuage et de flocons à décorer grâce à la capillarité, expérience de la pêche au glaçon autour de la fonte des glaces.

Tous niveaux, 20min minimum, 2h maximum par atelier.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Danse

16h | Spectacle Lamiff

Groupe de danseurs issu des ateliers de pratique amateur du Centre culturel – Théâtre des Mazades proposant des shows mélangeant différentes esthétiques et avec une passion commune : l’envie de se dépasser et de partager des émotions.

Tous publics, 30min.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mairie de quartier Lalande 3 Place Paul Riché, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 54 10 Démarches que vous pouvez y réaliser :IdentitéElle est équipée du dispositif pour les cartes d’identité et les passeports biométriques. Pour demander votre carte nationale d’identité et votre passeport biométrique, vous devez prendre un rendez-vous.CitoyennetéInscription sur les listes électorales et changement d’adresseLégalisation de signatureRecensement citoyenFamilleCertificat d’héréditéCertificat de vie – procurationCommande d’extrait d’acte de naissance, de mariage, de décèsDéclaration de vie en communDossier de mariage (liste des pièces à produire)Demande d’établissement du Livret de Famille et remise du documentCertificat de déclaration de changement de domicileCertificat de résidence Attestation d’accueil – Documents pour l’étrangerConstitution des dossiers d’Attestation d’accueilCertification conforme de certains documents pour l’étrangerEnfance / EducationPremières inscriptions dans les écoles maternelles et élémentairesRéception et transmission du Dossier Unique InteractifPoint infos habitantsMise à disposition pour consultation des dossiers de concertation ou d’enquête publiqueSoutien actions élus dans les territoiresPermanence élus : conseillers municipaux, conseillers départementaux et députésAccessibilitéAccueil équipé d’un kit auditif : https://www.toulouse.fr/web/social/handicap-et-accessibilite/kits-auditifs Pour y aller : Bus ligne 60 et 69, arrêt Riché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

noel2023

Droits réservés