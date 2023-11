TEST Noël à Lalande Mairie de quartier Lalande Toulouse, 13 novembre 2023, Toulouse.

TEST Noël à Lalande Lundi 13 novembre, 10h30 Mairie de quartier Lalande

Mairie de quartier Lalande 3 Place Paul Riché, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 34 24 54 10 Démarches que vous pouvez y réaliser :IdentitéElle est équipée du dispositif pour les cartes d’identité et les passeports biométriques. Pour demander votre carte nationale d’identité et votre passeport biométrique, vous devez prendre un rendez-vous.CitoyennetéInscription sur les listes électorales et changement d’adresseLégalisation de signatureRecensement citoyenFamilleCertificat d’héréditéCertificat de vie – procurationCommande d’extrait d’acte de naissance, de mariage, de décèsDéclaration de vie en communDossier de mariage (liste des pièces à produire)Demande d’établissement du Livret de Famille et remise du documentCertificat de déclaration de changement de domicileCertificat de résidence Attestation d’accueil – Documents pour l’étrangerConstitution des dossiers d’Attestation d’accueilCertification conforme de certains documents pour l’étrangerEnfance / EducationPremières inscriptions dans les écoles maternelles et élémentairesRéception et transmission du Dossier Unique InteractifPoint infos habitantsMise à disposition pour consultation des dossiers de concertation ou d’enquête publiqueSoutien actions élus dans les territoiresPermanence élus : conseillers municipaux, conseillers départementaux et députésAccessibilitéAccueil équipé d’un kit auditif : https://www.toulouse.fr/web/social/handicap-et-accessibilite/kits-auditifs Pour y aller : Bus ligne 60 et 69, arrêt Riché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T10:30:00+01:00 – 2023-11-13T12:30:00+01:00

