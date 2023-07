Balades de l’été Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille Catégorie d’Évènement: Lille Balades de l’été Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille, 9 juillet 2023, Lille. Balades de l’été 9 juillet – 20 août Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Payant Différentes balades sont organisées durant l’été 2023 :

Sorties organisées par le Comité d’animation : Le dimanche 9 juillet : Dennlys Parc Le samedi 22 juillet : Bray-Dunes Le dimanche 20 août : Bray-Dunes ou Malo-les-bains 3 euros par personnes, gratuit pour les moins de 2 ans

Départ à 8h30 au Vert feuillage, 8h45 rue Renoir, 9h00 au Centre Social Projet. Retour prévu vers 19h00. Sorties organisées par la Mairie de Quartier : Le mercredi 19 juillet : Les Près du Hem Départ 9h00 devant la Mairie de Quartier. Retour prévu vers 18h00. Le lundi 7 août : activités nautiques sur la Deûle Rendez-vous à 14h15 à l’association de la Deûle au 108 Quai Géry Legrand, 59000 Lille.

2 euros par personne. gratuit pour les moins de 2 ans. Venez vous inscrire en Mairie de Quartier les mercredis 28 juin et 5 juillet de 14h à 16h30 !

Réservé aux habitants du Faubourg de Béthune (si places disponibles restantes ouverts aux Lillois, possibilité de vous mettre sur liste d’attente) Mairie de quartier du Faubourg de Béthune 17, avenue Verhaeren, lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Hauts-de-France 0320109640 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ada2000e-2fca-4088-9d22-81a244cffced;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=ada2000e-2fca-4088-9d22-81a244cffced Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T08:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

2023-08-20T08:30:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Adresse 17, avenue Verhaeren, lille Ville Lille Age max 99 Lieu Ville Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille

Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/