Bilan mi-mandat – Rencontre Bois-Blancs

Nord Bilan mi-mandat – Rencontre Bois-Blancs Mairie de quartier des Bois-Blancs Lille, 13 novembre 2023, Lille. Bilan mi-mandat – Rencontre Bois-Blancs Lundi 13 novembre, 18h00 Mairie de quartier des Bois-Blancs entrée libre Bilan mi-mandat – Rencontre Bois-Blancs À l’occasion du bilan mi-mandat, vos élus viennent à votre rencontre dans le quartier des Bois-Blancs le lundi 13 novembre à 18h, salle Frida Kahlo au 291 rue du Point à Fourchon à Lille. La réunion est ouverte à tous.

https://www.lille.fr/Evenements/Bilan-mi-mandat-Rencontres-publiques Mairie de quartier des Bois-Blancs 291 rue du Pont à Fourchon Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 17 00 40 [{« link »: « https://www.lille.fr/Evenements/Bilan-mi-mandat-Rencontres-publiques »}] Mairie de quartier des Bois-Blancs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

