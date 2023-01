Concours – La crêpe Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, 4 février 2023, Lille.

Ouvert à tous – concours sur inscription

Seul.e ou en équipe venez tester vos talents de crêpier dans une ambiance festive !

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret 136, rue de l’abbé Aerts Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

0320128462

La règle est simple:

– Confectionner des crêpes et les servir aux spectateurs pour tenter de remporter le prix de « la crêpe coup de coeur du public ».

– Confectionner 2 crêpes pour les servir au jury – la première sans condiments, la seconde avec les condiments de votre choix pour tenter de remporter le concours.

Cette crêpe peut être salée, sucrée, simple ou compliquée, s’inspirer de traditions culinaires du monde entier. Votre seule contrainte sera que la base de la pâte soit au moins constituée d’eau et de farine. Les oeufs et le lait ne sont pas obligatoires et vous pourrez utiliser la farine de votre choix.

Le règlement est consultable sur lille.fr/wazemmes dans l’article La crêpe 2023

Pour vous y inscrire

Par courrier éléctonique à l’adresse suivante: wazemmes@mairie-lille.fr;

Le message doit avoir pour objet : La crêpe 2023 et contenir : nom, prénom, adresse postale, n° de téléphone et/adresse électronique.

Attention les places sont limitées mais vous pourrez toujours venir vous régaler et voter pour votre crêpe préferée

Samedi 4 février 2023, de 15h à 17h

Salle Philippe Noiret

136 rue de l’abbé Aerts

59000 Lille



