Réveillon magique Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, 24 décembre 2022, Lille. Réveillon magique Samedi 24 décembre, 19h00 Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret

0320128462 Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cet événement magique, en famille, entre ami(e)s, seul(e) ou accompagné(e), c’est OUVERT À TOUS ! Chaque année Handi’détente organise le réveillon de Noël pour que toutes et tous puissent bénéficier d’une belle soirée.

Lors de cette fête, cocktail de bienvenue, repas, boisson..animations… Pour les personnes sous tutelle, une autorisation doit être envoyée pour la consommation d’alcool. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 09.54.02.05.61

