Sortie au marché de noël de Bruges
Samedi 23 décembre, 12h30
Mairie de quartier de Vauban-Esquermes
2€/personne. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Début : 2023-12-23T12:30:00+01:00 – 2023-12-23T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-23T12:30:00+01:00 – 2023-12-23T19:00:00+01:00 La mairie de quartier Vauban organise une sortie au marché de Noël de Bruges le samedi 23 décembre après midi. Depart devant la mairie de quartier (212A rue Colbert, Lille), rassemblement à 12h30. Retour prévu à 19h.

Inscription en mairie de quartier le matin jusqu’au jeudi 21 décembre.

PAF : 2€/personne (gratuité pour les enfants de moins de 6 ans).

Mairie de quartier de Vauban-Esquermes
212a, rue Colbert
Lille 59000
03 28 36 11 73
Entrée place Catinat

