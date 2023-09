Grande marche santé Mairie de quartier de Lille-Sud Lille, 17 octobre 2023, Lille.

Mardi 17 octobre, à partir de 13h30, la mairie de quartier de Lille-Sud et ses partenaires vous invitent à une grande marche de sensibilisation au dépistage des cancers, féminins comme masculins.

Dans votre plus belle tenue rose ou bleue, rejoignez notre action pour soutenir cette cause dans les rues du quartier !

Au programme

13h30 : Echauffement sur le parvis de la mairie de quartier, 83 rue du Faubourg des Postes

14h : Départ de la marche vers le CHU de Lille

14h45 : Animation bien-être et visite de TempoForme, espace santé situé sur le campus du CHU de Lille, 1 boulevard du Professeur Jules Leclercq

16h : Vilalge santé sur le parvis de la mairie de quartier : animations, ateliers, stands d’information et goûter offert

Merci à nos partenaires !

La médiathèque de Lille-Sud, l’association FAME, l’Olympique Lille-Sud, Fil à Fil, Passer’Elles, le centre social de l’Arbrisseau, le centre social Denise Cacheux, Femmes Solidaires, le centre de santé polyvalent de Lille-Sud, le Planning Familal, le CHU de Lille, la CPAM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

