Nord World CleanUp Day : Lille-Sud se mobilise ! Mairie de quartier de Lille-Sud Lille, 13 septembre 2023, Lille. World CleanUp Day : Lille-Sud se mobilise ! Mercredi 13 septembre, 13h30 Mairie de quartier de Lille-Sud À l’occasion du World CleanUp Day (journée mondiale de nettoyage

de notre planète), la mairie de quartier de Lille-Sud, les services de

la propreté et de l’éducation, les citoyens et les nombreux

partenaires associatifs du quartier se mobilisent le 13 septembre,

pour améliorer notre cadre de vie. Au programme de l’après-midi 13h30-15h30 : plusieurs cleanwalks se dérouleront

simultanément dans différents secteurs du quartier.

15h-17h : l’ensemble des cleanwalks se rejoindront dans

un grand Village propreté, organisé place Edith Cavell.

Animations, musique et stands de sensibilisation vous y

attendront. Merci à nos partenaires Les centres sociaux de l’Arbrisseau, Denise Cacheux et du

Chemin Rouge, les Francas, le CME, ICF, LMH, les associations

FAME, APPC, Temps de jeux, Lille Sud Insertion, Le

Partenariat, Itinéraires, Paroles d’Habitants, Pour bien vivre

ensemble, Citéo, Le Jardin du Sud, le Valdocco, Saphir

Vous souhaitez participer à une cleanwalk ? Rapprochez-vous de l'un de nos partenaires ! Plus d'infos au 03 28 54 02 30 ou à lillesud@mairie-lille.fr Mairie de quartier de Lille-Sud 83 rue du Faubourg des Postes Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

2023-09-13T13:30:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

