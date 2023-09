Concert tôt… trio Philia mairie de quartier de Caudéran Bordeaux, 14 février 2024, Bordeaux.

Concert tôt… trio Philia Mercredi 14 février 2024, 19h00 mairie de quartier de Caudéran Tarif normal : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Carte Jeune : 5€

Avec Luka Ispir (violoniste), Théo Ould (accordéoniste) et Lisa Strauss (violoncelliste)

Alliant un répertoire vaste souvent associé à des transcriptions originales (de Bach à Stravinsky en passant par Tchaikovosky ou Piazzolla), l’ensemble a le désir de visiter le plus d’horizons possibles.

mairie de quartier de Caudéran 130 avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 85 94 »}, {« type »: « email », « value »: « polifonia.contact@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

concert musique classique

Polifonia Eliane Lavail