Permanences de Mme Girard Mairie de quartier d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Permanences de Mme Girard Mairie de quartier d’Ascq, 14 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Permanences de Mme Girard Vendredi 14 avril, 10h00 Mairie de quartier d’Ascq Inscription sur place à l’ouverture du site. Permanence de Mme Girard, 1ère adjointe, vendredi 14 avril 2023 à 10h à la mairie de quartier d’Ascq. Veuillez noter que les inscriptions se font auprès des agents d’accueil de la structure dès l’heure d’ouverture du site. Mairie de quartier d’Ascq 79 bis rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France 03 28 76 52 90 Ouverture: du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Fermée le lundi Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T12:00:00+02:00

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Mairie de quartier d'Ascq Adresse 79 bis rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Mairie de quartier d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Mairie de quartier d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Permanences de Mme Girard Mairie de quartier d’Ascq 2023-04-14 was last modified: by Permanences de Mme Girard Mairie de quartier d’Ascq Mairie de quartier d'Ascq 14 avril 2023 Mairie de quartier d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord