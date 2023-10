Vente de l’association Annappes Entraide Mairie de quartier d’Annappes Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Vente de l’association Annappes Entraide Mairie de quartier d’Annappes Villeneuve-d’Ascq, 17 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vente de l’association Annappes Entraide Mardi 17 octobre, 09h30 Mairie de quartier d’Annappes La prochaine vente de l’association Annappes Entraide aura lieu le mardi 17 octobre de 9h30 à 15h sans interruption, derrière la mairie de quartier d’Annappes, 2 rue Pasteur.

Vêtements de saison, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres et jouets… seront proposés à tout petits prix. Prévoyez des sacs pour emporter vos achats ! Mairie de quartier d’Annappes 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 28 80 54 90 Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Fermé le lundi. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

Lieu
Mairie de quartier d'Annappes

Adresse
2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d'Ascq

Ville
Villeneuve-d'Ascq

