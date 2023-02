Vente d’Annappes entraide Mairie de quartier d’Annappes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vente d’Annappes entraide Mairie de quartier d’Annappes, 28 février 2023, Villeneuve-d'Ascq. Vente d’Annappes entraide Mardi 28 février, 09h30 Mairie de quartier d’Annappes La prochaine vente de l’association Annappes Entraide aura lieu mardi 28 février 2023 de 9h30 à 15h, sans interruption, dans les locaux de l’association 2 rue Pasteur Mairie de quartier d’Annappes 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 28 80 54 90 Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. Fermé le lundi. La prochaine vente de l’association Annappes Entraide aura lieu mardi 28 février 2023 de 9h30 à 15h, sans interruption, dans les locaux de l’association 2 rue Pasteur (derrière la mairie de quartier d’Annappes).

Sur les étals, des vêtements de saison pour toute la famille, des combinaisons et des articles de ski, mais aussi du linge de maison, de la vaisselle, des bibelots, des jouets et jeux de société, des livres… le tout à petits prix ! Les sommes récoltées permettront à l’association de venir en aide à des familles en difficultés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T09:30:00+01:00

2023-02-28T15:00:00+01:00

Détails
Lieu Mairie de quartier d'Annappes
Adresse 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord