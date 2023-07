Cet évènement est passé Ateliers percussions | Cie Entre-Nous Mairie de quartier Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Ateliers percussions | Cie Entre-Nous Mairie de quartier Cenon, 19 juillet 2023, Cenon. Ateliers percussions | Cie Entre-Nous 19 – 26 juillet Mairie de quartier Limité à 12 participant·es Ateliers d’initiation aux percussions, à destination des adolescent·es et adultes (à partir de 10 ans). Mairie de quartier Avenue Roger Schwob, 33150 Cenon Cenon 33150 La Marègue Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-26T18:00:00+02:00 – 2023-07-26T19:00:00+02:00 © Cie Entre-Nous Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Mairie de quartier Adresse Avenue Roger Schwob, 33150 Cenon Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Mairie de quartier Cenon

Mairie de quartier Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/