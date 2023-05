Exposition photographique du club photo « Photocontact » Mairie de Puyricard, 9 juin 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Exposition collective du club photo « Photocontact ». Elle se déroule à la « salle de mariages » de la mairie de Puyricard..

2023-06-09 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-25 18:30:00. .

Mairie de Puyricard Salle de mariages

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Collective exhibition of the photo club « Photocontact ». It takes place in the « salle de mariages » of the town hall of Puyricard.

Exposición colectiva del club de fotografía « Photocontact ». Tiene lugar en la « salle de mariages » del ayuntamiento de Puyricard.

Gruppenausstellung des Fotoklubs « Photocontact ». Sie findet im « Salle de mariages » des Rathauses von Puyricard statt.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence