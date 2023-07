Atelier Numérique Art et Environnement Mairie de Pujaudran Pujaudran Catégories d’Évènement: Gers

Pujaudran Atelier Numérique Art et Environnement Mairie de Pujaudran Pujaudran, 8 juillet 2023, Pujaudran. Atelier Numérique Art et Environnement Samedi 8 juillet, 14h00 Mairie de Pujaudran 20 places maximum Venez participer à la fabrication d’abris pour les oiseaux, hérissons, chauves-souris … et d’objets directionnels grâce aux outils du numérique !

Ces différents objets seront ensuite implantés sur le parcours « Les Ailes du Papillon » situé sur la Gascogne Toulousaine. Ce circuit vélo permet de découvrir autrement les 7 œuvres de ce parcours des Itinéraires Artistiques.

Les objets créés pourront soit servir à protéger la biodiversité, soit nous aider à nous repérer sur le circuit !

Les ateliers de fabrication sont encadrés par des médiateurices de Combustible Numérique et d’un artiste pour le design des objets créés. Vous pourrez apprendre à utiliser un logiciel de dessin vectoriel et comprendre le fonctionnement d’une découpe laser tout en mettant à profit votre imagination pour concevoir les abris !

Le repérage des lieux a été fait avec le CPIE 32, qui nous a aidé à définir au mieux les endroits d’implantation des abris.

Une balade aura lieu le 8 septembre à 18h à Pujaudran avec une animatrice, pour déposer les abris construits et nous sensibiliser à la biodiversité environnante. Mairie de Pujaudran 247 Av. Victor Capoul, Pujaudran Pujaudran 32600 Gers Occitanie 0562074019 [{« type »: « phone », « value »: « 0562074019 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

