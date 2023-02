Consultation du dossier d’implantation d’une antenne relais Mairie de proximité Centre-ville Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

1 rue Saint-Martin du Mail Mairie de proximité Centre-ville 5 place de la République Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:ddnvi@orleans-metropole.fr »}] Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’implantation d’un site d’antennes-relais au 1 rue Saint-Martin du Mail, par l’opérateur BOUYGUES TELECOM, la Mairie d’Orléans met à votre disposition le dossier d’information relatif à ce chantier du 27 février au 13 mars 2023 en Mairie de proximité Centre-ville, 5 place de la République.

Vous pouvez transmettre toutes vos questions et remarques à la Direction du développement numérique et de la ville intelligente : ddnvi@orleans-metropole.fr 02 38 79 27 29.

La Direction du développement numérique et de la ville intelligente se tient également à votre disposition pour effectuer des mesures gratuites d’exposition aux ondes.

