Exposition d'œuvres protégées et autres trésors de l'Hôtel de Ville, 1850-1950
17 et 18 septembre
Mairie de Privas
Place de l'Hôtel de Ville, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.privas.fr/ Exposition de biens culturels, tableaux et sculptures, appartenant à la Commune ou à l’Etat et pour la plupart inscrits au titre des Monuments Historiques.

A noter : une visite commentée des œuvres par Marianne Mercoeur est proposée le dimanche 18/09 à 15h.

