2022-05-14 – 2022-05-18

Poussan Hérault

Le carnaval de Poussan, initialement prévu en février, se déroulera du 14 au 18 Mai 2022, pour 4 jours de liesse populaire. L’animal totémique de la ville, le cochon rose, sera de sortie pour la cavalcade du dimanche après-midi au milieu des peñas et des chars décorés, suivront bal costumé, danses et musiques traditionnelles, jugement de Paillasse.

Les temps forts :

Dimanche 15 mai à 14h : Cavalvade autour de la circulade

Lundi 16 mai : bal costumé

Mardi 17 mai : Branle de la chemise et danse du chevalet

Mercredi 18 mai : jugement et crémation de paillasse

communication@ville-poussan.fr +33 4 67 78 99 56 http://www.ville-poussan.fr/

Poussan

