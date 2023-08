Histoire et Port-sur-Saône Mairie de Port-sur-Saône Port-sur-Saône Catégories d’Évènement: Haute-Saône

PORT SUR SAONE Histoire et Port-sur-Saône Mairie de Port-sur-Saône Port-sur-Saône, 17 septembre 2023, Port-sur-Saône. Histoire et Port-sur-Saône Dimanche 17 septembre, 10h00 Mairie de Port-sur-Saône Entrée libre Découvrez la commune de Port-sur-Saône à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous serez accueillis à partir de 10h pour une visite historique dans les rues de la commune, à la découverte des faits qui s’y sont déroulés. Vous découvrirez également une exposition commentée à l’intérieur de la mairie. Mairie de Port-sur-Saône 17 rue Gilberte Lavaire, 70170 Port-sur-Saône Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

