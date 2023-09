Balade « 2040, Terre d’Auge se jette à l’eau ! » Mairie de Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque, 14 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Balade « 2040, Terre d’Auge se jette à l’eau ! » Samedi 14 octobre, 12h45 Mairie de Pont-L’Évêque Inscription par mail, 30 places.

2040, Terre d’auge se jette à l’eau !

Balade commentée autour de la Touques

Le CAUE du Calvados propose, le samedi 14 octobre 2023 de 12h45 à 18h, une promenade en bus le long de la Touques pour découvrir les projets de l’appel à idées « 2040, on se jette à l’eau ! De Deauville à Pont-l’Evêque, l’eau au cœur d’un territoire résilient ».

Projeté en 2040, vous explorerez collectivement les potentiels d’adaptation de nos activités, de nos modes d’habitat et de nos paysages face aux risques d’inondation et de montée des eaux.

Des arrêts commentés sont prévus à Pont-l’Evêque, au Torquesne et au Breuil-en-Auge. Vous serez accueilli par M. Deshayes, Maire de Pont-l’Evêque.

La balade sera animée par Céline Coderch, Architecte HMONP et Nathalie Fer, chargée de recherche au CAUE du Calvados.

Avec l’intervention de :

• Alexiane Bourcier, Architecte DE

• Maël Trémaudan, Paysagiste-urbaniste, Agence MUE Paysage & Urbanisme

• Christian Piel, Urbaniste-hydrologue, Agence Urban Water

• Iris Chervet, Architecte HMONP-urbaniste-paysagiste, Atelier Iris Chervet

• Claire Vernhes, Architecte-urbaniste, Maître de conférence associée TPCAU à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires Paris-Est

• Djahïna Lavenaire, Océane Rochet, Ayalie Saingre, Etân Adjevi-Neglokpe, Étudiants en architecture à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires Paris-Est

Mairie de Pont-L’Évêque 58 rue Saint-Michel, 14130 Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « communication@caue14.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T12:45:00+02:00 – 2023-10-14T17:45:00+02:00

2023-10-14T12:45:00+02:00 – 2023-10-14T17:45:00+02:00

© Stoffaës Léo_Filali Meknassi Mohamed_Collet Élise