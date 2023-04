Marché de producteurs locaux de Pont-du-Château Mairie de Pont-du-Château Pont-du-Château Catégories d’Évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme

Marché de producteurs locaux de Pont-du-Château Mairie de Pont-du-Château, 1 janvier 2023, Pont-du-Château. La commune de Pont du Château propose un marché mensuel de producteurs locaux et/ou bio !.

2023-01-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-12-31 21:00:00. .

Mairie de Pont-du-Château Place de l’Hôtel de Ville

Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The commune of Pont du Château proposes a monthly market of local and/or organic producers! El municipio de Pont du Château ofrece un mercado mensual de productores locales y/o ecológicos Die Gemeinde Pont du Château bietet einen monatlichen Markt mit lokalen und/oder Bio-Bauern an! Mise à jour le 2022-09-28 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mairie de Pont-du-Château Adresse Mairie de Pont-du-Château Place de l'Hôtel de Ville Ville Pont-du-Château Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Mairie de Pont-du-Château Pont-du-Château

Mairie de Pont-du-Château Pont-du-Château Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-du-chateau/

Marché de producteurs locaux de Pont-du-Château Mairie de Pont-du-Château 2023-01-01 was last modified: by Marché de producteurs locaux de Pont-du-Château Mairie de Pont-du-Château Mairie de Pont-du-Château 1 janvier 2023 Mairie de Pont-du-Château Pont-du-Château

Pont-du-Château Puy-de-Dôme