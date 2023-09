Cet évènement est passé Histoire et légendes contées du célèbre Marquis du Guerrand Mairie de Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand Catégories d’Évènement: Finistère

Plouégat-Guérand Histoire et légendes contées du célèbre Marquis du Guerrand Mairie de Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand, 16 septembre 2023, Plouégat-Guérand. Histoire et légendes contées du célèbre Marquis du Guerrand 16 et 17 septembre Mairie de Plouégat-Guerrand Histoire et légendes contées du célèbre Marquis du Guerrand. Mairie de Plouégat-Guerrand 13, place du bourg, 29620, Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne https://www.plouegat-guerrand.bzh/commune/histoire/lhistoire-de-plourin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © Annie Loneux Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouégat-Guérand Autres Lieu Mairie de Plouégat-Guerrand Adresse 13, place du bourg, 29620, Plouégat-Guérand Ville Plouégat-Guérand Departement Finistère Lieu Ville Mairie de Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand latitude longitude 48.621013;-3.674601

Mairie de Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouegat-guerand/