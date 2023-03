Le printemps des métiers d’art à Plombières-les-Bains Mairie de Plombières-les-Bains, 1 avril 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains est depuis des décennies, le berceau d’artisans d’art installés dans leur propre boutique, dans leur atelier ou dans le Clos des deux Augustins (un vaste bâtiment situé juste derrière la mairie). C’est donc, tout naturellement, que la commune se porte organisatrice en partenariat avec l’association locale « La source des Art’isans », des JEMA de ce printemps.

La commune, labellisée « Petite cité de caractère », dispose d’un patrimoine architectural important et original. Tout en flânant dans la cité thermale, petits et grands trouveront matière à satisfaire leur curiosité !

Cette nouvelle édition vous permettra de découvrir beaucoup d’autres métiers-passion à travers des démonstrations et des visites d’ateliers: céramiste, restaurateur de poupées, maroquinier, sculpteur sur bois, forgeron, coutelier, vannier, tapissier d’ameublement, vitrailliste, etc.

Les petits et les grands pourront compléter un livret-puzzle avec des échantillons de matière fournis par les artisans d’art. Et repartir avec ce souvenir personnalisé !

