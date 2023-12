Noël communal et son marché Mairie de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates Noël communal et son marché Mairie de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 20 décembre 2023, Plan-les-Ouates. Noël communal et son marché Mercredi 20 décembre, 17h00 Mairie de Plan-les-Ouates Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T17:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

Fin : 2023-12-20T17:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00 Stands d’artisans : pour dénicher le cadeau idéal

Bijoux, poteries, savons, macramé, bougies, toupies, décorations de Noël, créations florales, scapbooking, bandeaux pour cheveux, accessoires au crochet, bouillottes, digestifs italiens, confitures et pâtisseries de Noël. Petite restauration : pour tous les goûts, salé et sucré

Malakoffs, gaufres fourrées (Fishcake), churros, crêpes, barbe-à-papa, bières artisanales. Thé, vin chaud et risotto offerts à tous. Animations : pour petits et grands

Animations : pour petits et grands

Photos avec le Père Noël, chorale des élèves de l'école du Sapay (18h00 devant la salle communale), concert de la MMPLO (20h30 à la salle communale). Animation musicale tout au long de la soirée avec la Batucada de la MMPLO.

Mairie de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 3
Plan-les-Ouates 1228 Genève
+41228846400
http://www.plan-les-ouates.ch

