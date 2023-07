Autour du temps Mairie de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 12 octobre 2023, Plan-les-Ouates.

Autour du temps 12 – 14 octobre Mairie de Plan-les-Ouates

Après une première édition réussie en 2021, durant laquelle une trentaine d’acteurs du monde de l’horlogerie et un millier de visiteurs se sont côtoyés à Plan-les-Ouates, « Autour du temps » propose à

nouveau des expériences inédites au public.

Cet automne, les métiers et le savoir-faire horloger seront à l’honneur. Le programme sera rythmé par des nouveautés et ravira petits et grands. Tout pour réunir et faire vivre une expérience inoubliable aux

amateurs d’horlogerie et peut-être susciter des vocations.

Une occasion unique de s’immerger dans les coulisses du temps

Les amateurs d’horlogerie auront le privilège de pouvoir entrer dans les ateliers de prestigieuses manufactures à l’occasion de visites portes ouvertes. Ils pourront aussi aller à la rencontre d’autres

acteurs du secteur qui sauront transmettre leur passion. Emotions et émerveillements garantis.

L’espace exposition mettra en lumière les métiers, le savoir-faire et la formation. Les visiteurs seront invités à tester leur dextérité, à évaluer leurs connaissances techniques ou encore à assister à une

conférence. Les enfants prendront également part à l’événement en participant à des ateliers et des jeux qui leur seront spécifiquement dédiés.

Les nombreuses activités seront gratuites, toujours sur inscription préalable à partir de mi-septembre.

Entre temps, vous pouvez suivre les actualités de « Autour du temps » sur LinkedIn.

Mairie de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers-de-Malte 3 Plan-les-Ouates 1228 Genève +41228846400 http://www.plan-les-ouates.ch https://www.facebook.com/PlanlesOuates/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.autourdutemps.ch/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T12:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

DR